Geen voorlopige bewindvoerders bij moeder Steps en Miss Etam

MECHELEN (AFN/BELGA) - De ondernemingsrechtbank van Mechelen kiest ervoor om geen voorlopige bewindvoerders aan te stellen bij het in financiële moeilijkheden geraakte modeconcern FNG, bekend van ketens als Steps, Brantano en Miss Etam. Twee vakbonden en een werknemer hadden dat geëist maar intussen werd voormalig VRT-topman Paul Lembrechts aangesteld als topman ad interim en zetten de oprichters een stap opzij.

Volgens de rechtbank is niet aan de vereiste voorwaarden voldaan om een aanstelling van een andere bewindvoerder uit te spreken. De vakbonden bij FNG hadden hier evenwel om gevraagd omdat het vertrouwen in de directie bij hen volledig zoek was. Het modeconcern maakte eerder bekend maximaal 287 banen te willen schrappen, ongeveer een kwart van het personeelsbestand. Ook zouden 47 winkels in België worden gesloten. In Nederland wordt niet gereorganiseerd. Hier heeft FNG eerder al veel winkels gesloten.

Er wordt inmiddels gewerkt aan de redding van het bedrijf. Vorige week besliste de Mechelse ondernemingsrechtbank nog dat drie vennootschappen van FNG, namelijk Brantano, FNG International en Market Retail Belgium, tot in ieder geval 5 oktober beschermd worden tegen schuldeisers. Tegen 4 september moet een reorganisatieplan op tafel liggen, waarover op 29 september gestemd zal worden in een bijzondere zitting.

De Belgische beurswaakhond FSMA voert ook een onderzoek uit naar mogelijke marktmanipulatie onder het vorige management, en speelde informatie ook al door aan gerechtelijke autoriteiten. Inmiddels voert het Antwerpse gerecht een onderzoek naar de drie oprichters van de FNG-groep. Dat onderzoek zou geen invloed hebben op FNG aangezien de drie een stap opzij hebben gezet en geen deel meer uitmaken van het bedrijf.