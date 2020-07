BAM-dochter aan de slag bij Rijkskantoor in Eindhoven

Gepubliceerd op | Views: 13

ROSMALEN (AFN) - BAM-dochter Bouwbedrijf Pennings mag aan de slag met de realisatie van het inbouwpakket voor het Rijkskantoor Fellenoord 15 in het centrum van Eindhoven. De omzetwaarde van de klus bedraagt circa 25 miljoen euro.

Naast de realisatie van het volledige inbouwpakket behoren ook het ontwerp en het onderhoud van het inbouwpakket tot de opdracht, waarvoor het bedrijf is geselecteerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het casco van het kantoor, met een vloeroppervlak van circa 24.000 vierkante meter, is recent al herontwikkeld. De oplevering is in maart 2022.