'Geruststellende update van TomTom'

Ik lees niet in de cijfers, maar wel in dit artikel dat in de laatste maand van het kwartaal 50% van de kwartaalomzet is behaald. Dit suggereert dat de maand april ruk was, mei een beetje ruk en juni OK. Gezien het feit dat veel retail ook gesloten was en er weinig auto werd gereden is dat ook niet onverwacht. Ben nog wel een beetje voorzichtig, want als er een afterparty komt (recessie en/of financiële crisis) dan is het eerste waar men op bezuinigt een (dure) auto. Hoe de automarkt zich ontwikkelt is nog wel een vraag die boven de markt blijft hangen, voor langere tijd.