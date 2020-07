Optimisme over coronavaccin stuwt AEX

Moderna, google dat even en dan vooral het recente verleden en dan heb je het idee dat je in een hele slechte film zit die waarschijnlijk eindigt met zombies of iets dergelijks.



Er moet iets geroepen worden om weer te verklaren waarom de beurs weer omhoog gaat.



De cijfers van ASML zijn het in ieder geval ook niet want die zijn totaal niet te rijmen met de huidige koers maar dat maakt allemaal niet uit als je in het groepje aandelen zit wat zogenaamd hot is.



Aan de andere kant zou juist goed vaccin nieuws, mits het werkelijk iets was en dus niet van Gilead of Moderna of iets wat Trump promoot, goed moeten zijn voor de afgestrafte aandelen die het moeten hebben van de wel bekende economie waarvoor je buiten de deur moet gaan.... huh... wat is dat.... gevaarlijk..... blijf binnen...., aldus big tech.



Nog meer data centra, dat is wat we nodig hebben.



Gewoon lekker naar buiten en wat minder op die apparaten die je hele leven volgen en bestoken met rommel waar je helemaal niet op zit te wachten, hopelijk voorkomen we dan de volgende crach door weer een tech bubble.