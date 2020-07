Tie Kinetix heeft nog weinig last van crisis

Gepubliceerd op | Views: 143

BREUKELEN (AFN) - Softwarebedrijf Tie Kinetix lijkt vooralsnog weinig last te hebben van de coronacrisis. Het bedrijf meldt in een tussentijdse handelsupdate dat de vraag naar diensten van Tie en de orderinstroom zich volgens verwachting ontwikkelen. Wel is met een aantal klanten, die wel last hadden van de coronamaatregelen, een verlening van de betalingstermijn of een andere regeling getroffen.

Tie komt doorgaans niet ieder kwartaal met een update. Maar gelet op de huidige "ongewone" marktomstandigheden rond de coronacrisis, besloot Tie nu anders. Het bedrijf verwacht in de komende maanden meer regelingen met klanten te zullen moeten treffen, zeker als steunmaatregelen van de overheid om ondernemers door de crisis te loodsen aflopen. Ook de economische neergang zal naar verwachting zijn sporen nalaten.

Tie sloot het derde de kwartaal van zijn gebroken boekjaar, de periode 1 april tot en met 30 juni, af met een omzet van 4,6 miljoen euro. In de eerste helft van 2020 gaat het om 8,7 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat in derde kwartaal was 895.000 euro en 1,2 miljoen euro voor de zes maanden tot en met 30 juni.

Initiatieven

Volgens het bedrijf betalen eerdere initiatieven, zoals e-facturatie, verdere digitalisering en andere maatregelen zich uit. Dit vertaalt zich onder meer in een hogere omzet en lagere leveringskosten.

Tie benadrukt dat de meeste klanten actief zijn in sectoren die doorgaans wel een stootje kunnen hebben in moeilijke tijden. Het gaat dan onder meer om de detailhandel, de voedingsindustrie en de gezondheidszorg.