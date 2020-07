ICT Group koopt softwarebedrijf Esprit

Gepubliceerd op | Views: 442

BARENDRECHT (AFN) - Automatiseerder ICT Group heeft Esprit Management & IT Services overgenomen. Dat bedrijf is actief in de ontwikkeling van technische software en rekruteringsdiensten op het gebied van technische automatisering. Volgens ICT Group-topman Jos Blejie gaat het om een welkome aanvulling voor de onderneming.

Het in 1999 opgerichte Esprit heeft meer dan twintig mensen in dienst en is goed voor een jaaromzet van ongeveer 2 miljoen euro. Hoeveel geld ICT voor het bedrijf betaald, is niet naar buiten gebracht. Het is de bedoeling dat Esprit na een eerste integratieperiode wordt samengevoegd met Additude Nederland, de Nederlandse vestiging van het Zweedse bedrijf Additude dat in 2019 door ICT is overgenomen.