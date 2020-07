Spoorcontracten zorgen voor verlies Strukton-moeder Oranjewoud

Gepubliceerd op | Views: 377

GOUDA (AFN) - Oranjewoud, het beursgenoteerde moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group, heeft vorig jaar voor het eerst in jaren verlies geleden. Het bedrijf moest vooral financieel bloeden vanwege een aantal onderhoudscontracten met ProRail. Ook problemen met een grote Deense opdracht voor een railverkeersmanagementsysteem zetten het resultaat onder druk.

Onder de streep resteerde voor Oranjewoud over 2019 een min van 3,9 miljoen euro, tegenover een winst van 15,4 miljoen euro een jaar eerder. Dit betekende het eerste verlies in vijf jaar voor de onderneming. De omzet steeg van 2,3 miljard naar 2,4 miljard euro.

Voor Oranjewoud is het Deense spoorproject naar eigen zeggen heel belangrijk voor de toekomst, aangezien alle Europese landen naar dit systeem overgaan. Dit project bleek vooral niet goed aangestuurd te zijn van bovenaf, waardoor Oranjewoud zich genoodzaakt zag om in te grijpen. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met verbeteringen, ook met het oog op projecten voor treinbeveiligingssystemen in de toekomst.

Vertragingen

Dat Oranjewoud nu pas met zijn jaarverslag over 2019 komt, is volgens het bedrijf vanwege vertragingen door de coronacrisis. De Covid-19-uitbraak en maatregelen die door diverse overheden zijn genomen om het virus in te perken, hebben vooralsnog beperkt gevolgen gehad voor de onderneming in de eerste zes maanden van 2020.

In de eerste vijf maanden van dit jaar was volgens Oranjewoud sprake van een fractionele daling van de inkomsten en een positief resultaat. Of dit zal resulteren in verbetering van de prestaties dit jaar, hangt ook af van de ontwikkelingen van het virus en maatregelen die door overheden worden genomen, zo klinkt het.