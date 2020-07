Hogere winst en omzet voor optimistisch ASML

Zo trots op ASML en in het bericht staat niet de volgende punten:* Overname Berliner Glas (niche speler en zitten in laser/medische sector/ruimtevaart kortom mooi om opgenomen te worden als ASML partner!* dividend voorstel 1,35 en is 56,25% van totale dividend over 2019 (2,40).* aandelen inkopen blijft doorgaanHierbij de link naar bericht: www.asml.com/en/news/press-releases/2... www.berlinerglas.com/ (ze zitten in Europa/USA en China (Wuhan ;))Ooit heb ik een gedeelte verkocht omdat ik de koers te hoog vond (richting de 100 euro), gelukkig 80% gehouden ;)