Rivaliserend hoger bod op Osram Licht

MUNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - De Oostenrijkse sensormaker AMS doet een rivaliserend en hoger bod op Osram Licht. De Duitse verlichtingsproducent stemde onlangs in met een overnamebod van 3,4 miljard euro van investeerders Bain Capital en Carlyle Group.

Het bod van AMS bedraagt 38,50 euro per aandeel, terwijl het bod van Bain en Carlyle op 35 euro per aandeel ligt. De Oostenrijkers willen graag in overleg met Osram. Het bestuur van Osram gaf echter gelijk al aan dat de kans van slagen van het Oostenrijkse voorstel laag ligt. Naar verluidt had AMS eerder ook al eens belangstelling getoond in Osram, maar werden die informele gesprekken afgebroken.

Osram, dat in 2013 door Siemens op eigen benen werd gezet en al 110 jaar oud is, heeft het al tijden moeilijk. Dat komt mede door de zwakke prestaties van de auto-industrie en de mindere economische vooruitzichten wereldwijd.