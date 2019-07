Galapagos steelt show op hoger Damrak

Gepubliceerd op | Views: 78 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen, net als de beurzen elders in Europa. Op het Damrak was biotechnologiebedrijf Galapagos een absolute uitblinker, dankzij een megadeal met samenwerkingspartner Gilead Sciences.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent hoger op 569,26 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 805,81 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Parijs deed het wat rustiger aan met een plusje van 0,1 procent.

Galapagos maakte een sprong van bijna 18 procent in de AEX naar de hoogste koers ooit. Het Amerikaanse farmaconcern Gilead koopt inzage en toegang tot de huidige en toekomstige onderzoeks- en klinische programma's van het bedrijf, maar doet de komende tien jaar geen overnamebod op de biotechnoloog. Ook vergroot Gilead zijn aandelenbelang. Gilead betaalt direct bijna 4 miljard dollar en investeert 1,1 miljard dollar in aandelen Galapagos. Daarmee groeit de deelneming van 12,3 procent naar 22 procent.