PEKING (AFN/RTR) - De Chinese overheid doet geen zaken meer met Amerikaanse defensiebedrijven die wapens aan Taiwan verkopen. Ook Chinese bedrijven zullen de banden met dergelijke Amerikaanse ondernemingen verbreken, heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Details over de sancties bracht Peking niet naar buiten.

Vorige week keurden de Verenigde Staten een wapenverkoop aan Taiwan goed. Het Aziatische land, dat door China als een afvallige provincie wordt gezien, koopt voor 2,2 miljard dollar aan onder meer tanks en raketten. Die worden geleverd door bedrijven als General Dynamics en Raytheon.

Ook bedrijven als Honeywell, dat motoren maakt voor de tanks die General Dynamics maakt, en maker van privéjets Gulfstream zouden door de sancties getroffen kunnen worden. Gulfstream is een dochteronderneming van General Dynamics.

Defensiebedrijven

Volgens China is de wapenverkoop een schending van het internationale recht. Daarmee zou China's soevereiniteit worden ondermijnd. Peking had vorige week al aangekondigd dat het stappen zou nemen.

Bij eerdere wapendeals met Taiwan, in 2010 en 2015 kondigde China ook stappen aan tegen Amerikaanse defensiebedrijven. Het is onduidelijk of die ooit zijn opgelegd. Amerikaanse bedrijven mogen geen wapens aan China verkopen sinds dat land in 1989 de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede met harde hand neersloeg.