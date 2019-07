Nieuw lid voor raad van toezicht AFM

Gepubliceerd op | Views: 698 | Onderwerpen: AFM

AMSTERDAM (AFN) - Financieel directeur David Voetelink van het Erasmus MC is door minister Wopke Hoekstra van Financiën benoemd tot lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat om een periode van vier jaar. Daarnaast stelt Rob Becker zich niet beschikbaar voor een tweede termijn. Hij verlaat de raad, heeft de financiële toezichthouder bekendgemaakt.

Voetelink is econoom, kent de accountantswereld en beschikt volgens de AFM over ruime bestuurlijke ervaring. Sinds oktober 2013 is hij vicevoorzitter en financiële man in de raad van bestuur van het Rotterdamse ziekenhuis. Eerder was hij werkzaam bij KPMG Healthcare, onder meer als voorzitter en als partner.

De raad van toezicht van de AFM houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de organisatie en de algemene gang van zaken. Ook houdt het orgaan toezicht op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de AFM, zoals de begroting. Behalve Voetelink bestaat de raad uit Martin van Rijn (voorzitter), Willemijn van Dolen en Wendy de Jong. Het proces voor invulling van de vacature voor een vijfde lid loopt nog.