'ASML ziet omzet en winst dalen'

AMSTERDAM (AFN) - ASML heeft in het tweede kwartaal naar verwachting een lagere omzet behaald in vergelijking met de meetperiode een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg rekenen in doorsnee op een omzetdaling van 6 procent. Zij voorzien ook op een forse winstdaling. De chipmachinemaker lijdt onder zwakke vraag naar chips vanwege de aanhoudende handelsspanningen.

ASML komt woensdag voorbeurs met een handelsupdate naar buiten. De kenners ramen de opbrengsten in doorsnee op 2,6 miljard euro. Dat is aan de hoge kant van de bandbreedte die de chipmachinefabrikant zelf nastreeft. Analisten bij Goldman Sachs vonden de eigen vooruitzichten van het bedrijf echter ietwat bescheiden.

De winst loopt volgens de analisten fors terug tot zo'n 400 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2018 was dat nog 623 miljoen euro. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar was de jaar op jaar winstval aanzienlijk. Als reden hiervoor werd eerder al gewezen op de toename van de verkoop van vernieuwende EUV-machines, die doorgaans een lagere marge hebben. De brutomarge van ASML komt volgens de kenners uit op 41,7 procent uit, in lijn met de eerdere afgegeven verwachtingen van de chipmachineproducent.

Spionagezaak

ASML blijft zeer gevoelig voor de gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De afgelopen maanden kwamen al meerdere onheilspellende berichten naar buiten van bedrijven in de chipsector. Elektronicagigant Samsung meldde onlangs een ingezakte vraag naar chips en zag zijn winst in het tweede kwartaal halveren. Het Amerikaanse chipconcern Broadcom verlaagde zijn omzetprognose voor dit jaar stevig vanwege de zorgen over de escalerende handelsoorlog.

De in Amsterdam genoteerde chipmachinefabrikant won in het afgelopen kwartaal een spionagezaak in de Verenigde Staten. ASML is nu eigenaar van bijna alle intellectuele eigendommen van het bedrijf XTAL dat eerder bedrijfsgeheimen stal van het Veldhovense bedrijf.