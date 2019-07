Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft de verkoop van zijn activiteiten op de Kanaaleilanden aan de private bank Butterfield afgerond. Butterfield liet eerder weten ongeveer 161 miljoen pond in contanten voor het onderdeel te betalen.

ABN AMRO Channel Islands beheert ongeveer 7 miljard euro aan klantvermogen. Volgens ABN past de verkoop in de strategie en zal de transactie een licht positief effect hebben op de kapitaalbuffer. Butterfield heeft een notering in New York.