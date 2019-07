Chinese economische groei naar dieptepunt

Ja joh,



6,2 en men schrijft zich een ongeluk hoe erg dat is.

De gast bij AFN heeft zeker een rot weekend achter de rug.



De bubble in NL, met huizen in Adam van een miljoen gaan eerder knappen dan in China.

Dan krijgen huiseigenaren weer de schuld dat ze te hoge schuld hebben, terwijl overheid niks doet om meer sociale huizen te bouwen.



Terwijl Adam gaat alsmaar bouwen in privaatsector voir een miljoentje, maar zn gefrustreerd dat de stad te vol is, terwijl in de jaren 80 werd Almere gebouwd om Adam te ontlasten.... en anno 2019...

Ze draaien alles terug en Almere is een spookstad en adam met ambtswoning van de burgemeester voor een miljoentje is erg normaal en absoluut geen bubbelprijs.

Iedereen is in opperste stemming in adam.

Adam west is marokkaanse wijk geworden en centrum is voor de rijke lieden.



De detailverkopen steeg loeihard naar 9,8 in China waar wij alleen van kunnen dromen.

Steden, zoals Rdam/Adam, met winkels die failliet zijn door minder verkoop. Cool cat, V&d, intertoys, bart smith...

Europa helpt de detailhandel ontzettend goed om te overleven....was maar waar.



Ze helpen liever 10x de banken, dan dat ze bedrijven met een historie van 50 jr helpen.



Europa met 700 mio inwoners zijn bezig met klimaat en vluchtelingen, geen enkel investeringen, en ondertussen miljarden verbranden aan onkosten en vergaderingen.



Van de Megaboete aan Microsoft en Google, gaan wij 50.000 huizen van bouwen....



We wish....



Ben benieuwd of NL economie mega groeit naar 6% en onze details naar de 10%..



We wish.....