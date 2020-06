Moody's ziet toekomst DSM minder zonnig in

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Moody's

FRANKFURT (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over de toekomst van DSM. Het ratingbureau bevestigde het kredietoordeel voor het Nederlandse speciaalchemiebedrijf op A3, maar verlaagde de outlook van stabiel naar negatief.

Bij de bevestiging van het kredietoordeel houdt Moody's al rekening met de overname van de Oostenrijkse Erber Group door DSM. De aankoop is qua activiteiten complementair aan DSM en past goed op strategisch gebied. Ook het feit dat DSM het restant van zijn aandeleninkoopprogramma niet meer uitvoert vanwege de overname werd meegewogen.

Het tempo van de overnames die DSM dit jaar doet, baart Moody's echter zorgen. In februari trok het speciaalchemiebedrijf 765 miljoen euro uit voor Glycom en deze maand komt daar bijna 1 miljard euro bij voor Erber. Die laatste overname wordt bovendien volledig met geleend geld voldaan waardoor de verhouding tussen schulden en bedrijfswinst de komende jaren verhoogd blijft. Bovendien is Moody's niet zeker over het herstel van de economie na het coronavirus.

Als mogelijke reden voor een verlaging van de rating noemt het kredietbureau een daling van de winstgevendheid of verdere aankopen met geleend geld.