Wall Street poetst forse verliezen weg

Haha, elk dipje is een mooie opportuniteit. Hoewel de voorspelbaarheid groot is, wacht je toch bang af of alles nog hoger kan, maar jawel hoor. Vanochtend nog zaten er enkele mij uit te lachen met mijn longvoorspelling want de futures stonden eens in het rood, maar kijk, 12 uur later staat alles alweer donkergroen. Meer dan 3% erbij van dieptepunt tot nu en meestal moet het beste nog komen in het laatste halfuur en na sluiting. Once again, who should you not fight?