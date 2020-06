Wall Street poetst forse verliezen weg

Nogmaals dit is ongezien en ongehoord in de historie. Van opening tot slot wordt er meer dan 1000 punten DJIA en 120 punten S&P bijgezet. De richting maakt me weinig uit maar er is vandaag 0,0 nieuws geweest dus dit is marktmanipulatie van het zuiverste soort. Afhankelijk van of je bull of bear bent kan je zeggen of de stijging is gekunsteld of de opening deze morgen hebben ze 1000 punten omlaag gezet. Er zijn hele gekke dingen aan de gang momenteel en ik kan je bijna op een bordje geven dat de USA straks nog out-with-a-bang gaat op 3150 S&P punten zo hard als het nu gaat, in het laaste half uur gaat dan vaak iedereen all-in.