Alumexx rondt overname branchegenoot DVLvanLoon af

ETTEN-LEUR (AFN) - Ladderspecialist Alumexx heeft de in april aangekondigde overname van een branchegenoot afgerond. Het gaat om het bedrijf DVLvanLoon dat eigenaar is van het onlineplatform Rolsteiger.net. Alumexx betaalt daarvoor 250.000 aandelen en 50.000 euro. Daarentegen krijgt het beursgenoteerde bedrijf 89.000 euro van DVLvanLoon voor het saldo van de voorraden en de schulden bij crediteuren.

DVLvanLoon levert alle soorten klimmaterialen voor de bouw, industrie en consumenten en is vooral gericht op onlineverkopen. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van bijna 1 miljoen euro. Een tiende daarvan kocht het bedrijf in bij Alumexx. Eigenaar Frank van Loon blijft aan als commercieel manager en werkt de komende vijf jaar voor Alumexx.

Met de overname breidt Alumexx onder meer de logistieke mogelijkheden uit. De vestiging van DVLvanLoon in Schagen blijft dan ook gehandhaafd. Bovendien is de komst van Frank van Loon met ruime ervaring in de branche volgens Alumexx een welkome aanvulling op het managementteam.

Alumexx meldt verder dat het coronavirus alleen in maart de omzet raakte. Omdat veel consumenten tijdens de lockdown thuis gingen klussen steeg de omzet in april en mei weer. De financiële impact van de virusuitbraak is dan ook beperkt. Tijdens de lockdown ontwikkelde Alumexx in opdracht van Heineken bovendien een dispenser voor handontsmetter met een voetpomp. Alumexx heeft inmiddels meerdere nieuwe aanvragen voor die nieuwe productlijn gekregen.