Alfen geeft tot 1,5 miljoen nieuwe aandelen uit

iets voor RDS?

alfen levert niet echt een uniek product dat shell zelf niet kan maken.shell is ook veel meer gefocust op waterstof technologie of chemie.past niet echt binnen hun strategie dus lijkt me niet dat ze hier in een belang nemen, maar zou altijd kunnen.