Europese beurzen beperken verliezen

Zelden zo een perfect uitgevoerde dag door het plunge protection team gezien zeg. De dag vol -3% in het rood starten en precies op de juiste momenten het FED geld injecteren zodat er eind van de dag een kleine plus staat. Morgen is iedereen het weer vergeten van die oplaaiende besmettingen, en komt er nog meer slecht nieuws, dan ligt het recept al klaar om gewoon opnieuw te neutraliseren. Hier valt inderdaad niet tegenop te beleggen. Het is leven met de huidige koersen waarmee je op lange termijn vol risico loopt maar geen rendement maakt, of helemaal in cash en je van achter laten nemen door de geldontwaarding.