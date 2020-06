Rechtszaak tegen Shell in VS gaat definitief niet door

Gepubliceerd op | Views: 1.391 | Onderwerpen: Verenigde Staten

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Een rechtszaak tegen olie- en gasgigant Shell in de Verenigde Staten, waarin het concern van olieprijsmanipulatie wordt beschuldigd, is definitief van de baan. Het Amerikaanse hooggerechtshof besloot de zaak niet in behandeling te nemen.

Meerdere handelaren in grondstoffen beschuldigen Shell en branchegenoten zoals BP van manipulatie van de Noordzeeolieprijs. Eerder besloot een Amerikaanse rechter dat deze rechtszaak weinig betrekking had op de VS en weigerde daardoor een oordeel te vellen. De handelaren gingen tegen dat besluit in beroep. Door de beslissing van het hooggerechtshof blijft de eerdere uitspraak nu staan.

De handelaren vinden dat Shell hogere winsten behaalde door de olieprijs te manipuleren.