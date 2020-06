'Lagere opening beurzen New York'

Gepubliceerd op | Views: 144

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting lager openen door de vrees voor een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Daardoor wordt de hoop bij beleggers voor een snel einde aan de virusuitbraak en economisch herstel van de coronacrisis de kop ingedrukt.

Beleggers reageren verontrust door een opleving van coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking. Bedrijven die gevoelig zijn voor beperkingen om de uitbraak tegen te gaan lijken lager te gaan openen, zoals bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines en American Airlines en cruisebedrijven als Carnival en Norwegian Cruise Line.

Ook financiële fondsen als Bank of America en Citigroup gaan een lagere opening tegemoet. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron staan eveneens onder druk vanwege de gedaalde olieprijzen.

Shopify

Het op Wall Street genoteerde Canadese e-commercebedrijf Shopify staat een hogere opening te wachten, dankzij een samenwerkingsdeal met supermarktgigant Walmart.

Biotechnoloog Moderna noteert eveneens een winst voorbeurs, na berichten dat Israël gesprekken voert met het bedrijf om zijn experimentele vaccin tegen het coronavirius te kopen.

New York

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de industriële bedrijvigheid in en rond de stad New York in juni nog licht afnam. Wel deed de regio het veel beter dan in de buitengewoon zwakke maanden april en mei.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 1,9 procent hoger op 25.605,54 punten. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent tot 3041,31 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 1 procent omhoog tot 9588,81 punten.