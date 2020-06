Walmart sluit samenwerkingsdeal met Shopify

Gepubliceerd op | Views: 104

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft een samenwerkingsverband gesloten met het Canadese e-commercebedrijf Shopify. Dat verklaarde een topbestuurder van Walmart. Door de samenwerking hoopt Walmart zijn marktaandeel bij online winkelen verder te vergroten.

Het is de bedoeling van Walmart dat er door de deal dit jaar 1200 verkopers bijkomen van Shopify. Het handelsplatform van Shopify biedt al meer dan 75 miljoen producten en groeit harder dan de online-activiteiten van Walmart. Uiteindelijk krijgen miljoenen handelaren via Shopify toegang tot klanten van Walmart, 's werelds grootste supermarktbedrijf. Walmart is in een felle concurrentiestrijd verwikkeld op de online markt met Amazon.

In mei werd nog bekend dat Shopify een samenwerkingsovereenkomst had gesloten met Facebook om spullen te verkopen.