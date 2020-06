Duitse overheid neemt belang in ontwikkelaar coronavaccin CureVac

Gepubliceerd op | Views: 741 | Onderwerpen: Duitsland

BERLIJN (AFN/RTR) - De Duitse overheid neemt voor 300 miljoen euro een belang in biotechnoloog CureVac, die bezig is met de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Daarbij krijgt de overheid een belang van 23 procent in de Duitse onderneming.

De investering werd aangekondigd door minister van Economische Zaken Peter Altmaier en loopt via de staatsontwikkelingsbank KfW. Volgens Altmaier moet de investering de Duitse biotechsector versterken en zal Berlijn geen enkele invloed hebben op de zakelijke beslissingen van CureVac.

In maart waren er nog berichten dat de Amerikaanse overheid de exclusieve rechten op een mogelijk coronamiddel van CureVac wilde kopen, wat naar verluidt voor weerstand in de Duitse regering zorgde. Duitsland heeft inmiddels nieuwe regels ingevoerd om ongewenste buitenlandse overnames van farmacie- en biotechbedrijven tegen te houden.

Wereldwijd zijn verschillende bedrijven bezig met de ontwikkeling van vaccins of medicatie tegen het coronavirus, waaronder de Britse farmaceut AstraZeneca en het Franse Sanofi.