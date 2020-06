Staat haalt bijna 5 miljard op met drie leningen

Gepubliceerd op | Views: 287

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse staat heeft bijna 5 miljard euro opgehaald met de heropening van drie kortlopende leningen. Dat maakte het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën (DSTA) bekend.

Het gaat om een lening met een looptijd tot 28 augustus die 2 miljard euro opbracht. Het uitstaand volume is 7,1 miljard euro. Verder is er een lening met een looptijd tot 27 november die ruim 1,3 miljard euro opleverde en nu een uitstaand volume heeft van 3,3 miljard euro. Tenslotte gaat het om een lening die tot 28 januari die bijna 1,5 miljard euro opleverde en nu een volume heeft van 4,2 miljard euro. Bij alle drie de leningen was het doel om tussen de 1 miljard en 2 miljard euro op te halen.