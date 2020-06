Export eurozone hard gedaald in april door crisis

Gepubliceerd op | Views: 52 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De export van de eurozone is in april zeer sterk afgenomen vanwege de lockdownmaatregelen in veel landen tegen verspreiding van het coronavirus. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat was sprake van een daling met 29,3 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Vooral de export van landen in de eurozone naar andere lidstaten van de Europese Unie stond zwaar onder druk. Maar ook de uitvoer van de eurolanden naar buiten de EU zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, China, Rusland en het Verenigd Koninkrijk ging omlaag.

De import van de negentien eurolanden kromp op jaarbasis met 24,8 procent. Het handelsoverschot bedroeg 2,9 miljard euro.