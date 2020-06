Advies en koersdoel AkzoNobel omhoog bij ING

"ING verwacht dat de winstgevendheid van AkzoNobel weer zal aantrekken in de periode na de coronacrisis"



De corona-pandemie hebben we nu, de corona-crisis begint pas. Die crisis zal echt niet voor alle sectoren even zwaar uitpakken.



De markt voor lakken voor vliegtuigen, scheepsbouw en auto industrie zal allemaal de komende jaren op een minder hoog niveau terug keren dan dat het was in 2019.

Ik denk daarom dat AKZO heel redelijk geprijsd is