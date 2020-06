'Bemoedigende handelsupdate GrandVision'

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - Optiekbedrijf GrandVision is met een bemoedigende handelsupdate gekomen. Deze kwam volgens kenners van KBC Securities onverwacht, maar stemde evengoed tot tevredenheid.

KBC stipt onder meer de geleidelijke opening van de winkels van GrandVision weer aan. Daarbij zijn de marktkenners ook onder de indruk van de stappen die het bedrijf achter ketens als Pearle en Eye Wish heeft gezet met de onlineverkopen.

Verder is volgens KBC de nettoschuld van het bedrijf onder controle. Wel wordt de waardering van het aandeel GrandVision vooral gedreven door het overnamebod van EssilorLuxottica, dat 28 euro per aandeel overheeft voor de onderneming, in plaats van door de fundamenten van het bedrijf.

KBC handhaaft zijn koopadvies op GrandVision met een koersdoel van 28 euro. Het aandeel noteerde maandag in de vroege handel 0,8 procent hoger op 24,05 euro.