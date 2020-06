Rode beurzen door hernieuwde coronavrees

quote: jarijn60 schreef op 15 juni 2020 09:53:

Iemand met voldoende verstand zal deze uitspraken niet geloven. Dhr. Trump kan totaal geen garantie geven voor deze toekomst: “The American Dream” is voor veel mensen niet uitgekomen. Hij zal zeker al een eigen bedrijf hebben die een vaccin tegen Corona hebben ontwikkeld? Ik hoop dat hij de verkiezingen verliest.



It's called the American, because you have to be asleep, to believe it.