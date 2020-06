Omzet kledingketen H&M krabbelt weer iets op

Gepubliceerd op | Views: 481

STOCKHOLM (ANP) - Voor kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) lijkt het dieptepunt van de coronacrisis achter de rug. In de eerste twee weken van juni viel de omzet van het bedrijf op jaarbasis 30 procent lager uit. Dat was in de drie voorgaande maanden nog circa 50 procent.

In steeds meer landen zijn de winkels van H&M weer geopend. Momenteel is krap een vijfde van de winkels nog dicht. Op het dieptepunt midden april waren vier op de vijf H&M-filialen gesloten. Winkels die weer open gingen, hebben wel de nodige voorzorgmaatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Tegenover de omzetdaling bij de fysieke winkels, stonden hogere omzetten via de onlineverkoop. Deze liggen in het lopende kwartaal een derde boven het niveau van vorig jaar.

H&M had eerder al gewaarschuwd voor een negatief resultaat als gevolg van de crisis.