Koersdoel DSM omhoog bij KBC

AMSTERDAM (AFN) - Het koersdoel voor het aandeel DSM is door KBC Securities opgevoerd. De analisten van de bank wijzigden hun modellen vanwege de overname van het Oostenrijkse Erber Group. De nieuwe richtprijs is nu 120 euro. Dat was eerder 115 euro.

De kenners blijven bij hun hold-advies. Het speciaalchemiebedrijf kondigde recent de deal met Erber, voor 980 miljoen euro, aan. Erber houdt zich bezig met natuurlijke voedingssupplementen, analyse van diervoeder en voedsel en bescherming van gewassen.

Het aandeel DSM sloot vrijdag op 118,90 euro.