'Fors openingsverlies voor Amsterdamse beurs'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag naar verwachting met een fors verlies openen. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters flink lager te beginnen. De vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking zorgt voor onrust bij beleggers.

Tegenvallende Chinese economische cijfers zorgen eveneens voor koersdruk. De industriële productie in China is in mei minder sterk toegenomen dan verwacht. Ook namen de detailhandelsverkopen vorige maand sterker af dan voorzien.

China meldde daarnaast het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds april. De binnenlandse uitbraak in China was grotendeels onder controle gebracht door een strikte lockdown die begin dit jaar werd ingesteld. Een nieuwe virusuitbraak is gekoppeld aan een vlees- en groentemarkt in het zuiden van hoofdstad Peking.

Brits vaccin

Nederland gaat samen met Duitsland, Frankrijk en Italië 300 miljoen doses van een Brits vaccin kopen, waarvan nog moet worden aangetoond dat het werkt en veilig is. Als het vaccin van de Britse farmaceut AstraZeneca veilig is en blijkt te werken, worden de vaccins eerlijk verdeeld over de landen van de Europese Unie, die samen 446 miljoen inwoners tellen.

Op het Damrak zullen bierbrouwer Heineken en staalmaker ArcelorMittal mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Analisten van Credit Suisse schroefden hun aanbeveling voor Heineken op en de experts van Nord/LB werden positiever over ArcelorMittal.

GrandVision

GrandVision liet weten dat 80 procent van de eigen winkels weer operationeel zijn sinds 30 mei. De onlineverkopen blijven volgens de optiekketen ondanks de opening van fysieke winkels op een hoog niveau. Het bedrijf doet echter geen voorspellingen voor dit jaar.

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,9 procent tot 545,16 punten en de MidKap won 0,5 procent tot 724,61 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen 0,5 procent, terwijl de DAX in Frankfurt 0,2 procent verloor. Ook Wall Street ging met winst het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent in de plus op 25.605,54 punten. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent en technologiebeurs Nasdaq klom 1 procent.

De euro was 1,1226 dollar waard, tegen 1,1245 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 5,2 procent tot 34,39 dollar. Brentolie kostte 3,7 procent minder op 37,32 dollar.