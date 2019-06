'ABN AMRO op zoek naar nieuwe topman'

Gepubliceerd op | Views: 541 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrek van Kees van Dijkhuizen bij ABN AMRO lijkt nabij. Volgens bronnen kondigt hij binnenkort zijn vertrek aan. Het gerucht is zo hardnekkig dat ING zijn kroonprins afschermt om te voorkomen dat de concurrent die als nieuwe topman headhunt, schrijft De Telegraaf.

De vorig jaar aangetreden president-commissaris Tom de Swaan (73) heeft een voorkeur voor het neerzetten van een nieuwe topman die langere tijd voor continuïteit kan zorgen. De Swaan wil de bank na enkele tumultueuze jaren koste wat kost in rustig vaarwater brengen. Voor Van Dijkhuizen, die in november 64 jaar wordt, loopt komend voorjaar zijn eerste termijn af. De afgelopen maanden begonnen de commissarissen van ABN AMRO daarom al met hulp van headhunters Russell Reynolds en Egon Zehnder de opties in kaart te brengen. Hierbij was langer aanblijven van Van Dijkhuizen ook een optie.

Concurrent ING wil voorkomen dat haar grootste talenten, met name kroonprins Steven van Rijswijk, geheadhunt worden als opvolger van Van Dijkhuizen. Velen zien hem als topkandidaat als huidig bestuursvoorzitter Ralph Hamers zou vertrekken.