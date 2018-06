Wall Street onzeker door handelsperikelen

China kondigt heffingen op Amerikaanse goederen aanGepubliceerd: 15 juni 2018 21:23China heeft importheffingen ingevoerd op Amerikaanse goederen ter waarde van 43 miljard euro (50 miljard dollar). Dat is een reactie op de invoertarieven die de Verenigde Staten eerder op vrijdag afkondigde.Het gaat om heffingen van 25 procent op 659 verschillende Amerikaanse goederen, waaronder vliegtuigen, auto's en sojabonen.Heffingen op 34 miljard dollar aan producten gaan in op 6 juli. De andere tarieven worden op een later tijdstip aangekondigd, aldus het Chinese staatspersbureau Xinhua.De waarde van de heffingen van de Verenigde Staten heeft dezelfde waarde als de Chinese invoertarieven.De Amerikaanse president Donald Trump schreef in een officiële verklaring dat China de invoerheffingen te danken heeft aan "diefstal van intellectueel eigendom, technologie en andere oneerlijke handelspraktijken".Er worden onder meer invoertarieven geheven op Chinese technologie die "toekomstige economische groei in China aanjaagt, maar slecht is voor de economische groei in de VS en veel andere landen", aldus de Amerikaanse president.