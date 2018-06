Gepubliceerd op | Views: 1.186

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag met behoorlijke verliezen het weekeinde ingegaan. De handel stond onder druk door de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Op het Damrak was PostNL in trek bij beleggers door een deregulering van de postmarkt.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1 procent lager op 561,71 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 799,52 punten. Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 1,4 procent.

President Donald Trump heeft goedkeuring gegeven aan heffingen op Chinese goederen, die een handelswaarde van 50 miljard dollar vertegenwoordigen. China maakte direct bekend terug te slaan met zijn eigen heffingen. De Europese Unie is ook een stap dichter bij het nemen van tegenmaatregelen richting de VS.

PostNL

PostNL was de grote winnaar in de MidKap met een plus van bijna 7 procent. Het kabinet wil de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen door meer concurrentie en consolidatie op de postmarkt mogelijk te maken.

Air France-KLM was een flinke daler bij de middelgrote fondsen met een min van 3,4 procent. De luchtvaartcombinatie streeft ernaar begin juli een definitieve vervanger te hebben voor de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. Het bedrijf verkeert in een crisis door een aanhoudend loonconflict met de Franse vakbonden.

Adyen

In de AEX stonden de financiële bedrijven onder druk door het vooruitzicht dat de rente in de eurozone pas op z'n vroegst medio 2019 zal worden verhoogd. Aegon, NN Group en ABN AMRO verloren tot 2,9 procent. Koploper bij de hoofdfondsen was informatieleverancier Relx met een koerswinst van 1,3 procent.

Op de lokale markt zakte Adyen ruim 4 procent tot 420 euro. Bij de beursgang van het fintechbedrijf op woensdag hebben de aandeelhouders die een belang verkochten gezamenlijk 947 miljoen euro opgehaald.

Olie

In Londen vielen de nieuwe doelstellingen van Rolls-Royce (plus 7,6 procent) in goede aarde. De Britse bouwer van vliegtuigmotoren ging een dag eerder ook al flink vooruit na het schrappen van duizenden banen.

De euro was 1,1625 dollar waard, tegen 1,1635 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,4 procent tot 64,62 dollar. Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 73,22 dollar per vat.