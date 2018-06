Brussel keurt overname Sky door Comcast goed

Gepubliceerd op | Views: 169

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie keurt de overname van de Britse televisiezender Sky door de Amerikaanse kabelreus Comcast onvoorwaardelijk goed. Brussel heeft geen zorgen over een verstoring van de concurrentie op de Europese markt.

Comcast en Sky zijn voornamelijk actief in Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Groot-Brittannië en Spanje en bovendien op verschillende markten. Het enige waarin ze enigszins in dezelfde markt opereren is bij de aankoop van televisieprogramma's en met betaalzenders maar daar ziet de commissie ook geen problemen.

De Britse autoriteiten ging eerder deze maand al akkoord met de overname. Daar hoeft Comcast ook geen concessies te doen.