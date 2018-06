Stijging consumentenvertrouwen VS

Gepubliceerd op | Views: 263 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Verenigde Staten

ANN ARBOR (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in juni toegenomen. Dat blijkt uit een voorlopige schatting die de Universiteit van Michigan heeft gepubliceerd.

De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar een stand van 99,3, van 98 in mei. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 98,5.