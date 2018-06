In het rood door . . oh nu is het de handelsoorlog weer.

De rente heeft weer afgedaan, dus ;-)

Flauwekul allemaal, natuurlijk, want de beurzen staan gewoon dichtbij ATH.

Het normale speculatieve spelletje, maar de media doen dan ook nog net alsof er weer een wereldoorlog op uitbreken staat ;-)

Telegraaf, he?