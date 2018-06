Industrie rond New York groeit sterker

Gepubliceerd op | Views: 228

NEW YORK (AFN) - De industriële bedrijvigheid in en rond New York is deze maand flink sterker gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van de Federal Reserve Bank van New York.

De zogeheten Empire State-index, die de bedrijvigheid in de regio weerspiegelt, kwam voor juni uit op een stand van 25, tegen 20,1 in mei. Economen voorzagen voor deze maand gemiddeld een stand van 18,8.