'Wall Street opent lager na importheffingen'

Gepubliceerd op | Views: 1.305

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan vrijdag voor een lagere opening. De importheffingen die president Donald Trump op Chinese goederen gaat heffen, drukken het sentiment. Trump maakte de importheffingen op artikelen, die een totale waarde van 50 miljard dollar vertegenwoordigen, officieel bekend. Omdat China al aankondigde met tegenmaatregelen te komen, laait de angst op een handelsoorlog weer op.

De heffingen van 25 procent worden geheven op 800 soorten producten. Daarnaast heeft het Witte Huis al een tweede lijst opgesteld met Chinese producten waarop importtarieven kunnen worden geheven. Die zouden een waarde van 100 miljard dollar vertegenwoordigen. Trump dreigde met die extra importheffingen als China terugslaat.

China liet eerder weten met heffingen op onder meer vliegtuigen, auto's en sojabonen van zich af te willen slaan. De aandacht van beleggers is daardoor gericht op bedrijven die mogelijk getroffen worden door de Chinese tegenmaatregelen. Onder meer vliegtuigbouwer Boeing, machinebouwer Caterpillar en automakers als Tesla en GM staan voor een lagere opening.

Adobe

Qualcomm zou goedkeuring krijgen van de Chinese toezichthouder voor de overname van de Nederlandse chipfabrikant NXP. Beide bedrijven staan daarom in de belangstelling, al zijn er ook berichten dat de goedkeuring nog niet aanstaande is. Qualcomm verlengde ondertussen de aanmeldtermijn voor zijn bod op NXP voor de 25e keer in de afgelopen zestien maanden.

Adobe kwam donderdag nabeurs met sterke cijfers over het tweede kwartaal. De maker van software voor onder meer beeldbewerking profiteerde onder meer van zijn software-abonnementen. De verwachtingen van Adobe voor het derde kwartaal waren echter lager dan waar analisten op rekenden, zodat het aandeel toch lager lijkt te gaan openen.

Donderdag waren de Amerikaanse effectenbeurzen nog overwegend hoger geëindigd. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.175,31 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omhoog naar 2782,49 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij tot 7761,04 punten.