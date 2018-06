Flow Traders kijkt 'serieus' naar crypto's

Ik denk dat ze begrijpen dat crypto de toekomst is en dat ze het niet kunnen permiteren daar niks mee te doen. Immers:er valt veel geld te verdienen, met name door de enorme volatiliteit. Aan de andere kant, het is gewoon nog niet duidelijk hoe de regulatie in de handel zal gaan plaatsvinden. Dus ja, ze kijken er serieus naar, en ja, ze wachten eerst af wat het beleid gaat worden alvorens er veel geld in te pompen.

De interesse in bitcoin en altcoins is momenteel zeer laag, vergelijkbaar met vorig jaa en zeker met de hype in december/januari. Maar iedereen weet nu het bestaan ervan af, we zijn slechts een paar triggers verwijderd voordat jan met de pet er weer instapt. De specualtieve slimme beleggers zitten er al in en hebben gretig gebruik gemaakt van deze dip. Questie van tijd.. en dan kunnen wij cashen:)