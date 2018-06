Gepubliceerd op | Views: 845

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders kijkt ,,serieus" naar de mogelijkheden rondom cryptovaluta's. Dat zei co-topman Dennis Dijkstra in een interview bij BNR.

Volgens Dijkstra is de cryptomarkt nu nog grotendeels ongereguleerd. Het bedrijf heeft contact met toezichthouders over de mogelijkheden, maar is momenteel nog ,,erg voorzichtig".