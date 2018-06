Gepubliceerd op | Views: 250 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De arbeidskosten per uur in de eurozone zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 2 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt statistiekbureau Eurostat. In het vierde kwartaal van 2017 bedroeg de toename nog 1,5 procent.

In de Europese Unie als geheel namen de arbeidskosten in het eerste kwartaal met 2,7 procent op jaarbasis toe, na een stijging met 2,3 procent in de voorgaande periode. De sterkste toename deed zich voor in Roemenië (bijna 13 procent), Letland (ruim 11 procent) en Hongarije (ruim 10 procent), in Portugal gingen de arbeidskosten juist omlaag.