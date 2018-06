De rente zal nog heeeeeeel lang laag blijven .

Europa mist slagkracht .

Structureel veranderd er te weinig .(een gemiste kans )

Verdeeldheid troef in Europa .

Immigratie is een heel groot probleem .

Wil je schoren met verkiezingen moet je het immigratie beleid gebruiken .

Het populisme komt snel naar boven .

We moeten onze grondstoffen allemaal invoeren .

We leven op schulden .

De sociale sector is onbetaalbaar geworden .

De vierde techno revolutie gaat snel komen .

Veel geblaat en weinig wol en groot geld optrekken ,zoals een Verhofstad .

Dit doet mensen afkeren van de politiek .