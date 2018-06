Gepubliceerd op | Views: 284

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Broadcom schrapt 1100 banen en misschien nog wel meer. Dat meldde de chipgigant in een document gericht aan een toezichthouder. Voor de reorganisatie is een bedrag van 100 miljoen dollar gereserveerd.

Het bedrijf is de laatste jaren stevig op het overnamepad geweest en rondde in november de overname van netwerkapparatuurfabrikant Brocade af. Hoewel het inlijven van branchegenoot Qualcomm inclusief het Nederlandse NXP Semiconductor spaak liep, is Broadcom inmiddels een van de grootste bedrijven in de chipsector.

De overnamestrategie van topman Hock Tan is gericht op het binnenhalen van competitieve sectorgenoten en het verkopen of sluiten van bedrijfsonderdelen die daar in zijn visie niet meer bij horen. Dat gaat gepaard met ontslagen.