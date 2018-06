Gepubliceerd op | Views: 1.248

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs opent vrijdag naar verwachting vrijwel vlak. Ook de andere beursgraadmeters in Europa lijken met kleine koersuitslagen te beginnen. De handel staat vooral in het teken van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens persbureau Bloomberg zijn goedkeuring gegeven voor heffingen op Chinese goederen, ter waarde van 50 miljard dollar. Naar verluidt gaat het om tarieven op honderden verschillende producten. Die maatregel lokt vrijwel zeker tegenacties van Peking uit, wat de kans op escalatie van het conflict vergroot.

De Europese Unie is ook een stap dichter bij het nemen van tegenmaatregelen richting de VS. De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben unaniem ingestemd met een plan om voor 2,8 miljard euro aan heffingen op te leggen aan Amerikaanse producten. Dat is een reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit de EU die sinds begin deze maand gelden.

Overheidsbemoeienis

Op het Damrak staat PostNL in de schijnwerpers. Het kabinet wil volgens De Telegraaf de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen. Behalve minder overheidsbemoeienis, zou volgens de krant mogelijk ook mededingingsautoriteit ACM een stapje terug moeten doen. Die stond tot nu toe samenwerking tussen PostNL en andere postbedrijven in de weg.

Air France-KLM liet weten ernaar te streven om zo snel mogelijk een definitieve vervanger te hebben voor de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac, liefst al ergens begin juli. Dat heeft waarnemend, niet-uitvoerend bestuursvoorzitter Anne-Marie Couderc gezegd in een interview met de Franse krant Les Echos. Het luchtvaarconcern verkeert in een crisis door een aanhoudend conflict met de Franse vakbonden.

Adyen

Bij de beursgang van Adyen is de overtoewijzingsoptie volledig gebruikt. Daardoor hebben de aandeelhouders die een belang verkochten gezamenlijk 947 miljoen euro opgehaald. De aandelen van het fintechbedrijf werden verkocht aan institutionele beleggers voor 240 euro per stuk. Kleinere beleggers moesten wachten tot de aandelen woensdag vrij verhandelbaar waren.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index klom 0,6 procent tot 567,53 punten en de MidKap steeg 0,3 procent tot 807,46 punten. De beurs in Londen ging 0,8 procent omhoog, Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,7 procent. Ook Wall Street ging overwegend vooruit.

De euro zakte verder weg en was 1,1549 dollar waard, tegen 1,1635 dollar aan het einde van de Europese beurshandel op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 66,87 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 75,87 dollar per vat.