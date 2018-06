'Trump keurt heffingen tegen China goed'

Gepubliceerd op | Views: 859 | Onderwerpen: China, Donald Trump

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn goedkeuring gegeven voor heffingen op Chinese goederen, ter waarde van 50 miljard dollar. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van een ingewijde.

De regering staat naar verluidt op het punt om een nieuwe lijst van Chinese producten vrij te geven. In april werd al een document naar buiten gebracht met 1300 productcategorieën, die is nu aangescherpt en teruggebracht naar 800. De tarieven voor de producten op de lijst die vrijdag naar buiten komt zullen ,,binnenkort'' worden ingevoerd, aldus een bron. Een concreet tijdstip is echter niet bekend.

De maatregelen lokken vrijwel zeker tegenacties van Peking uit, wat de kans op escalatie van het handelsconflict vergroot. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken sprak al van ,,een snelle reactie als de Verenigde Staten onze belangen schaden''.

De Europese Unie is ook een stap dichter bij het nemen van tegenmaatregelen richting de VS. De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben unaniem ingestemd met een plan om voor 2,8 miljard euro aan heffingen op te leggen aan Amerikaanse producten. Dat is een reactie op de Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit de EU die sinds begin deze maand gelden.