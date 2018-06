Handelsvete Trump en China escaleert

Wie heeft de waarheid in pacht ?

Het begrotings tekort in Amerika is gedurende een 15 tal jaren opgelopen .

Daar heeft trump geen schuld aan en China begrijpt dit ook wel en heeft er begrip voor .

Dus een echte handelsoorlog komt er niet maar Europa gaat hier slecht uitkomen .

We hebben mekaar nodig ,maar Europa heeft ook boter op het hoofd en is kwetsbaar .