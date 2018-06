15-6-2018 08:14:54China keurt overname NXP door Qualcomm goed - media(ABM FN-Dow Jones) Chinese toezichthouders hebben goedkeuring gegeven aan de overname van het van origine Nederlandse chipbedrijf NXP Semiconductors door het Amerikaanse Qualcomm. Dit schreef South China Morning Post vrijdag op basis van anonieme bronnen.De overname vereiste goedkeuring van toezichthouders uit negen landen. Acht hiervan, waaronder Amerika en Japan, hebben reeds ingestemd. Het wachten is op China.Persbureau Reuters meldt vrijdag echter op basis van bronnen dat de kogel in China nog niet door de kerk is.Qualcomm diende in april een hernieuwde aanvraag voor goedkeuring voor de overname in bij het Chinese ministerie van Handel. Het ministerie zei later die maand dat de voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn om mededingingsproblemen op te lossen. Maar in mei zeiden de Chinezen de beoordelingsprocedure te hebben hervat.Op de achtergrond spelen ook de oplopende handelsspanningen tussen Amerika en China mee.Qualcomm, uit het Amerikaanse San Diego, is de grootste fabrikant ter wereld van halfgeleiders voor smartphones. De onderneming maakte ongeveer anderhalf jaar geleden zijn intenties bekend om NXP voor 44 miljard dollar te kopen. NXP is de voormalige halfgeleidertak van Philips.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999